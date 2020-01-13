Украина знала, что Боинг сбит, раньше американцев – Washington Post

Руководство Украины не торопилось обвинять Иран, чтобы обеспечить сотрудничество на месте крушения.

Читай также: Верховная Рада готовит официальное заявление по сбитому Боингу

За некоторое время до того, как в Иране признали, что рейс 752 “Международных авиалиний Украины“ под Тегераном был сбит, украинские расследователи понимали, что самолет был уничтожен ракетой. Однако, руководство Украины предпочло придерживаться нейтральной и дипломатичной позиции. Об этом пишет американское издание The Washington Post со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.

Почти сразу после того, как самолет упал и погибли все, кто находился на борту, официальные лица США, Канады и Великобритании заявили всему миру, что, по их мнению, самолет был сбит Ираном. По словам Данилова, президент Украины Владимир Зеленский попросил их поделиться с ним такой информацией, однако решил не делать со стороны Украины никаких официальных выводов.

Мы пришли к такому выводу раньше, чем американцы и канадцы, – сказал Данилов.

Читай также: ЕС не введет санкции против Ирана из-за катастрофы лайнера МАУ

По его словам, Украина хотела, чтобы ее представители собирали собственные доказательства. Чиновники всячески избегали резкой критики Ирана, чтобы обеспечить его сотрудничество в расследовании.

Через четыре дня после крушения, Зеленский объявил, что он и президент Ирана Хасан Рухани “договорились о полном юридическом и техническом сотрудничестве, включая вопросы компенсации“.

Напомним, в общественном доступе появилась полная видеореконструкция трагического полета МАУ. Эксперты говорят, что полет длился всего 7 минут.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.