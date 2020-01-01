Сенцов заявил о переезде его семьи из Крыма в Киев

Бывшая жена еле отпустила сына в Киев.

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Бывший узник Кремля Олег Сенцов заявил, что его мать и сын покинули аннексированный Крым и переехали на постоянное место жительства в Киев.

Об этом Сенцов заявил на своей странице в Facebook.

Сенцов рассказал, что тяжело было уговорить бывшую жену одобрить переезд сына.

Недавно произошло важное событие для нашей семьи. Наконец, мы соединились: в Киев переехала моя мама и сын. С ним оказалось труднее, потому что бывшая жена не хотела его отпускать. Она, кстати, этническая украинка, родилась в Ивано-Франковской, но приняла аннексию Крыма, - написал Сенцов.

Сын Сенцова facebook.com/oleg.sentsov

Бывший узник Кремля отметил, что его сын находился “под давлением пропаганды и лжи”.

Но две недели в Украине ему хватило, чтобы эта пелена спала. Несмотря на свою болячку, он хорошо понимается и сегодня пошел в обычную киевскую школу, в который есть инклюзивное обучение, - добавил освобожденный режиссер.

Сенцов с детьми facebook.com/oleg.sentsov

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Напомним, Сенцов записал видеообращение с призывом. Бывший заключенный призвал не забывать о заключенном в Италии Нацгвардейце Виталии Маркиве.

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