Пьяный коп пытался застрелиться из стартового пистолета в Запорожье

Сейчас медики борются за жизнь пострадавшего, а его коллеги проводят служебную проверку.

Коп стрелял в себя из переделанного стартового пистолета facebook МВД

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В воскресенье, 12 января, в Запорожье сотрудник полиции пытался покончить с собой. Инцидент произошел около 7 часов вечера в здании Днепровского отделения полиции, пишет “Время новостей“.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, коп стрелял в себя из переделанного стартового пистолета “Зораки“. Он получил ранение в лобно-височную часть головы. Также при поступлении в 5-ю горбольницу у пострадавшего зафиксировали алкогольное опьянение. Сейчас мужчина находится в реанимации, врачи борются за его жизнь.

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Предварительная причина ЧП — попытка суицида. Полиция проводит служебную проверку по данному факту.

Напомним, после резонансного убийства в Каховке руководство ГУНП Херсонщины провело служебное расследование в отношении действий сотрудников Каховского отдела полиции. Трех полицейских уволили из МВД.

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