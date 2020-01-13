Вакарчук скрылся от журналистов, когда возвращался из отпуска в Таиланде

Авто увезло музыканта и нардепа прямо из трапа.

Сегодня, 13 января, лидер политической партии “Голос” Святослав Вакарчук прибыл в аэропорт “Борисполь” из отпуска, который провел в Таиланде.

Об этом сообщает Страна.

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Однако Вакарчук сумел обойти журналистов и уехать из аэропорта незамеченным.

Известно, что Вакарчук и его спутница Ляля Фонарева вылетел прямым рейсом PS727 “Международных авиалиний Украины“ (МАУ) из Бангкока. В Киев борт прибыл сегодня в 3:58, что на 47 минут раньше заявленной посадки.

К слову, билеты в Бангкок и назад бизнес-классом на новогодние праздники стоили $3500-4000.

Сам Вакарчук с журналистами не встретился, но пассажиры рассказали, что он с супругой был на борту, но их увезли прямо из трапа в индивидуальном порядке.

Вакарчука с самолета встречала машина прямо у трапа, вывели сначала его вместе с женщиной, с которой он летел, подождали, чтоб уехали и только потом выпустили бизнес-класс и всех остальных, - рассказал один из пассажиров.

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Сообщается, что багаж нардепа и его спутницы забрали двое неизвестных мужчин. Вероятно, это личные охранники.

Видимо Вакарчук был предупрежден о том, что журналисты будут встречать его и он решил избежать вопросов о своем отпуске.

Напомним, Вакарчука заметили на пляже в Таиланде. Нардеп отправился в отпуск.

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