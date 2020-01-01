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Офис Генпрокурора проверит ГУИС на предмет законности использования госимущества

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Генеральная прокуратура Украины проведет проверку учреждений исполнения наказаний и предварительного заключения на предмет законного использования земель и госимущества.
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка
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По поручению Офиса Генерального прокурора все региональные прокуратуры начали масштабные проверки учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы Украины на предмет законного и эффективного использования государственного имущества. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора. 

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Так, речь идет о земельных участках, которые в пользовании указанных учреждений и аренде находится более 44 тыс га, из них более 90% земель - сельскохозяйственного назначения. Также будут проверяться сотни объектов недвижимой государственной собственности - предприятия ГУИС, складские, производственные помещения, мастерские, учебные заведения.

Как показывает практика предыдущих лет, недвижимое государственное имущество, находящееся на балансе ГУИС, используется недостаточно рационально и не обеспечивает основной своей функции - создание надлежащих условий содержания осужденных и заключенных, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Генпрокуратура открыла дело против Трубы, - нардеп.

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Теги: Генпрокуратура, ГУИС, Земля, Госимущество, Украина
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