Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине от гриппа умерла беременная женщина: Ребенка спасли

Комментариев: 0
Сегодня младенца перевели из реанимации в отделение для недоношенных детей.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

Читай также: На Житомирщине второй жертвой гриппа стал 6-летний ребенок

В Центре общественного здоровья Украины подтвердили уже третью смерть от гриппа с начала текущего эпидемического сезона. Об этом сообщает Фейсбук-страница ведомства.

От осложнений гриппа умерла женщина, находившаяся на последних сроках беременности.

31-летняя женщина заболела 24 декабря. 31 декабря в связи с отслоением плаценты ей провели кесарево сечение. 3 января она умерла. По результатам лабораторных исследований подтвержден грипп типа А не субтипированный. Больная имела сопутствующее состояние: хроническое заболевание гепатитом С, — сообщили в Центре.

Читай также: В Украине мужчина скончался от вируса гриппа

Медикам удалось спасти ребенка. В понедельник, 13 января, его перевели из отделения реанимации в отделение для недоношенных детей.

В Центре общественного здоровья напоминают, что беременным женщинам можно и нужно вакцинироваться от гриппа, чтобы избежать болезни. Вакцина от гриппа безопасна на любых сроках беременности.

Беременным женщинам можно и нужно вакцинироваться от гриппа
Беременным женщинам можно и нужно вакцинироваться от гриппа
ЦОЗ

Напомним, под Ровно от коклюша умер младенец, родители которого отказались от его вакцинации. В семье осталось пятеро непривитых детей.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: грипп, смерть, беременная, младенец
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь