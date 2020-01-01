В Украине от гриппа умерла беременная женщина: Ребенка спасли

Сегодня младенца перевели из реанимации в отделение для недоношенных детей.

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В Центре общественного здоровья Украины подтвердили уже третью смерть от гриппа с начала текущего эпидемического сезона. Об этом сообщает Фейсбук-страница ведомства.

От осложнений гриппа умерла женщина, находившаяся на последних сроках беременности.

31-летняя женщина заболела 24 декабря. 31 декабря в связи с отслоением плаценты ей провели кесарево сечение. 3 января она умерла. По результатам лабораторных исследований подтвержден грипп типа А не субтипированный. Больная имела сопутствующее состояние: хроническое заболевание гепатитом С, — сообщили в Центре.

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Медикам удалось спасти ребенка. В понедельник, 13 января, его перевели из отделения реанимации в отделение для недоношенных детей.

В Центре общественного здоровья напоминают, что беременным женщинам можно и нужно вакцинироваться от гриппа, чтобы избежать болезни. Вакцина от гриппа безопасна на любых сроках беременности.

Беременным женщинам можно и нужно вакцинироваться от гриппа ЦОЗ

Напомним, под Ровно от коклюша умер младенец, родители которого отказались от его вакцинации. В семье осталось пятеро непривитых детей.

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