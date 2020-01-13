Британское издание Daily Mail назвало Крым российским
Известное британское издание Daily Mail опубликовало статью о лунном затмении в Крыму, а также обозначили полуостров частью РФ.
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Соответствующая статья была опубликована 11 января 2020 года.
Загвоздка скрывается в подписи к фотографии заснеженного леса и луны, сделанной российским фотографом издания ТАСС. Автор статьи Daily Mail подписал фото следующим образом:
Небесное явление на селе Клиновка Симферопольского района Крыма, Россия.
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Первой ошибку британской газеты заметила журналистка BBC Ольга Мальчевская. Она обратилась к посольству Британии в Украине с просьбой исправить ошибку. Такие же просьбы в посольство отправили отдельные граждане.
Напомним, Поклонская заговорила о возвращении в Украину. Предавшая Украину оккупационный "прокурор" Крыма теперь хочет стать российским послом в Киеве.
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