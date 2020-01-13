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Британское издание Daily Mail назвало Крым российским

Комментариев: 7
Крым окрестили частью России.
Британская газета оскандалилась
Британская газета оскандалилась
скриншот

Известное британское издание Daily Mail опубликовало статью о лунном затмении в Крыму, а также обозначили полуостров частью РФ.

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Соответствующая статья была опубликована 11 января 2020 года.

Загвоздка скрывается в подписи к фотографии заснеженного леса и луны, сделанной российским фотографом издания ТАСС. Автор статьи Daily Mail подписал фото следующим образом: 

Небесное явление на селе Клиновка Симферопольского района Крыма, Россия.

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Первой ошибку британской газеты заметила журналистка BBC Ольга Мальчевская. Она обратилась к посольству Британии в Украине с просьбой исправить ошибку. Такие же просьбы в посольство отправили отдельные граждане.

Напомним, Поклонская заговорила о возвращении в Украину. Предавшая Украину оккупационный "прокурор" Крыма теперь хочет стать российским послом в Киеве.

 

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Теги: Крым, скандал, Daily Mail, полуостров
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Комментариев (7)
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asfd0    13.01.2020, 16:12
Оценка:  0
asfd0
В курятнике опять переполох ))))))
Da-Gabon    13.01.2020, 15:58
Оценка:  -16
Da-Gabon
А что не так?
Woodbrother    13.01.2020, 16:00
Оценка:  +15
Woodbrother
Да все не так. Крым - временно оккупировання территория Украины.
Из_бана    13.01.2020, 15:50
Оценка:  +14
Из_бана
Ну так нашему резиденту "какая разница"?
Woodbrother    13.01.2020, 16:00
Оценка:  +13
Woodbrother
У нас сейчас нет президента.
asfd0    13.01.2020, 16:13
Оценка:  0
asfd0
И где делся ваш канадский през?
T-REX2    13.01.2020, 15:41
Оценка:  -19
T-REX2
С огнём играют эти британцы
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