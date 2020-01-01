У полиции нет информации о большом долге Окуевой и Османова

В Нацполиции не располагают информацией о "большом денежном долге Окуевой и Османова, которые могли послужить причиной нападения.

Начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов сказал, что следствие не располагает информацией о наличии у Адама Осмаева и Амины Окуевой большого денежного долга, что якобы могло спровоцировать нападения на них. Об этом он заявил на брифинге.

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Сейчас у следствия такой информации нет (о долге супругов - ред.). Мы изучали образ жизни (Окуевой и Осмаева - ред.), и видели, что эти люди были небольшого достатка. Они самостоятельно ремонтировали свой небольшой дом, поэтому говорить о каких-то больших средствах - пока у нас такой информации нет “, - сказал Небытов.

По его словам, версии о заказчиках преступления у следствия есть, но детали он сообщить пока не может.

Напомним, ранее убийца Окуевой имеет бизнес, связанный с женой Зеленского - Мосийчук

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