Порошенко с женой и дочкой заметили в элитном ресторане

Экс-президента сопровождали охранники.

В субботу, 11 января, пятый президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной и одной из дочерей-двойняшек Евгенией провел вечер в ресторане китайской кухни BAO. Заведение находится на улице Мечникова в Киеве.

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Об этом сообщает Телеграм-канал Политика Страны.

Чету Порошенко в ресторане сопровождали двое охранников. Сообщается, что это заведение принадлежит известному повару и ведущему шоу "МастерШеф" Эктору Хименес-Браво.

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Цены в заведении известного телевизионного повара нельзя назвать демократичными. Самый дешевый салат из битых огурцов с орехами кешью и кинзой стоит здесь можно заказать за 197 гривен. К примеру, салат с крабами и креветками посетителю обойдется в 457 гривен. Есть более экзотические блюда. Например, салат из медузы с кунжутом и соусом чили - 549 грн.

Можно заказать и более изысканные блюда. К слову, заведение предлагает легкий суп с черной треской за 487 гривен или морепродукты гриль в банановом листе за 597 грн.

Напомним, Геращенко раскритиковала Офис президента. Нардеп от “ЕС” снова раскритиковала Зеленского и его соратников.

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