Экс-глава ГБР назвал уголовное дело против него местью Порошенко
Бывший руководитель Государственного бюро расследований Роман Труба считает, что причиной открытия против него уголовного производства стала месть экс-президента Петра Порошенко. Об этом он написал на своей странице в Telegram.
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Труба написал, что открытие уголовного производства имеет политическую и юридическую составляющую.
"Начнем с политической: это ожидаемо. Во-первых, это личное - Петр Алексеевич жаждет мести за профессиональную работу, которую вели следователи ГБР в рамках 13 уголовных производств, участником которых он является.
Во-вторых, ему нужно перекрывать доказательства, полученные в ходе расследования, политической картой: поставить под сомнение объективность действий руководителя, чем обесценить результаты работы ГБР. Именно с этим месседжем он будет заходить к европейским политикам - это его единственная защита," - написал Труба.
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Экс-глава ГБР также отметил, что намерен сотрудничать со следствием и ответить на все вопросы правоохранителей.
"О правовой части, здесь все просто: внесение сведений в ЕРДР не является чем-то необычным, ведь все обращения, заявления должны быть проверены в рамках открытого уголовного производства," - добавил Труба.
Напомним, Генпрокуратура открыла дело против экс-главы ГБР Романа Трубы.
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