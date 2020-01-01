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ЗЕ подписал закон, гарантирующий соцзащиту ветеранам АТО с инвалидностью

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, гарантирующий бесплатную медицинскую помощь ветеранам АТО с инвалидностью.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
facebook.com/president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении социальной защиты ветеранов антитеррористической операции АТО на востоке Украины, у которых имеется инвалидность. Об этом сообщает  пресс-служба президента на официальном сайте

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Как сообщается, изменения в закон о статусе ветеранов войны повышают уровень социальной защиты всех категорий участников антитеррористической операции, а также волонтеров, добровольцев и участников боевых действий на территории других стран, которые получили инвалидность.

В частности, закон дает право на бесплатную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения Минобороны, СБУ, Службы внешней разведки, Государственной службы специальной связи и защиты информации, МВД и других центральных органов исполнительной власти, которые осуществляют руководство военными формированиями.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и вводится в действие с 1 января 2021 года. 

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Напомним, ранее ветеран АТО обвенчался с невестой на киевском вокзале.

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Теги: Зеленский, АТО, Ветараны, Соцзащита, Закон
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