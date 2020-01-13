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Похорошела и загорела: Тимошенко восхитила сменой имиджа

Комментариев: 3
Лидер Батькивщины вернулась после каникул похорошевшей.
Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко
facebook.com/yan.dobronosov

Народный депутат Украины, лидер партии Батькивщина вернулась в парламент после зимних каникул заметно похорошевшей.

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Фото Тимошенко в Раде опубликовал парламентский фотограф Ян Доброносов на своей странице в Facebook.

Отдых явно пошел на пользу Юлии Владимировной. После зимних каникул она предстала перед публикой в новом имидже.

На фото Юлия Тимошенко загоревшая и с новой прической. Волосы политика распущенны и собраны на затылке. Нардеп надела темный синий костюм со светлой рубашкой. Завершили образ аккуратный макияж с акцентом на глаза, очки в модной оправе и жемчужные серьги в ушах.

Прическа Тимошенко
Прическа Тимошенко
facebook.com/yan.dobronosov

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К слову, фото с новой прической появились в Instagram Тимошенко. Комментаторы не стесняются делать 59-летней Тимошенко комплименты.

Напомним, Тимошенко раскритиковала “нормандскую встречу”. Лидер Батькивщины указала на опасные моменты, которые вызывают у нее беспокойство.

 

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Теги: Тимошенко, имидж, Рада, прическа, каникулы
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Комментариев (4)
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Духовный_скреп    13.01.2020, 17:18
Оценка:  +20
Духовный_скреп
Теперь с новыми силами можно за народ бороться.
Из_бана    13.01.2020, 16:44
Оценка:  +14
Из_бана
Ее тоже сбитый самолет не волнует?
Meritus    13.01.2020, 16:36
Оценка:  +14
Meritus
Олігархи і їх *ополизи до сих пір її ненавидять.
Духовный_скреп    13.01.2020, 17:21
Оценка:  +18
Духовный_скреп
Та прям Робин Гуд)))
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