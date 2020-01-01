Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пристайко: Сбитый самолет– ответственность правительства Ирана

Комментариев: 0
Глава МИД Украины отметил, что правительство Ирана несет ответственность за крушение лайнера МАУ.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Пресс-служба МИД

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что за крушению лайнера Международных авиалиний Украины должно ответить правительсто Ирана. Об этом он рассказал журналистам Reuters. 

Читай также: Украина знала, что Боинг сбит, раньше американцев – Washington Post

“Чего мы не хотим, так это, чтобы указали на солдата низшего звена и сказали, что это тот парень, который нажал кнопку... Это - ответственность правительства Ирана. Мы должны раскопать, кто дал приказ, кто нажал кнопку. Всех.. всех этих людей следует наказать“, - заявил министр.

Пристайко также отметил, что для следствия важно, чтобы украинские специалисты смогли провести полное изучения записей черных ящиков. 

Читай также: ЕС не введет санкции против Ирана из-за катастрофы лайнера МАУ - СМИ

“Иран обязался отдать черные ящики нам. У нас нет конкретной даты, когда это произойдет. Мы настаиваем на немедленной выдачи черных ящиков“, - сказал Пристайко.

Напомним, Верховная Рада готовит официальное заявление по сбитому Боингу.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Пристайко, Крушение Боинга, МАУ, Иран
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь