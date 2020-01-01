Пристайко: Сбитый самолет– ответственность правительства Ирана

Глава МИД Украины отметил, что правительство Ирана несет ответственность за крушение лайнера МАУ.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что за крушению лайнера Международных авиалиний Украины должно ответить правительсто Ирана. Об этом он рассказал журналистам Reuters.

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“Чего мы не хотим, так это, чтобы указали на солдата низшего звена и сказали, что это тот парень, который нажал кнопку... Это - ответственность правительства Ирана. Мы должны раскопать, кто дал приказ, кто нажал кнопку. Всех.. всех этих людей следует наказать“, - заявил министр.



Пристайко также отметил, что для следствия важно, чтобы украинские специалисты смогли провести полное изучения записей черных ящиков.

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“Иран обязался отдать черные ящики нам. У нас нет конкретной даты, когда это произойдет. Мы настаиваем на немедленной выдачи черных ящиков“, - сказал Пристайко.



Напомним, Верховная Рада готовит официальное заявление по сбитому Боингу.

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