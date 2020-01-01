Нардепам-кнопкодавам теперь грозит уголовная ответственность

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает уголовную ответственность за кнопкодавство.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения личного голосования народными депутатами на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины“, которым предусматривается уголовная ответственность за кнопкодавство народными депутатами. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента на официальном сайте.

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Данный документ имеет целью обеспечить надлежащее выполнение народными депутатами Украины полномочий в части обязанности персонального голосования.

Законом вносятся изменения в Уголовный кодекс, закон “О статусе народного депутата“ и Регламента Рады, – говорится в сообщении.

В частности, вводится уголовная ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата. Данное деяние будет наказываться штрафом от 3 до 5 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (51 000 - 81 000 грн).

Напомним ранее, ЗЕ подписал закон, гарантирующий соцзащиту ветеранам АТО с инвалидностью.

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