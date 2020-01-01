Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нардепам-кнопкодавам теперь грозит уголовная ответственность

Комментариев: 0
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает уголовную ответственность за кнопкодавство.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
facebook.com/zelenskiy95

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения личного голосования народными депутатами на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины“, которым предусматривается уголовная ответственность за кнопкодавство народными депутатами. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента на официальном сайте

Читай также: Похорошела и загорела Тимошенко восхитила сменой имиджа

Данный документ имеет целью обеспечить надлежащее выполнение народными депутатами Украины полномочий в части обязанности персонального голосования.

Законом вносятся изменения в Уголовный кодекс, закон “О статусе народного депутата“ и Регламента Рады, – говорится в сообщении.

В частности, вводится уголовная ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата. Данное деяние будет наказываться штрафом от 3 до 5 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (51 000 - 81 000 грн).

Напомним ранее, ЗЕ подписал закон, гарантирующий соцзащиту ветеранам АТО с инвалидностью.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Нардепы, Кнопкодавство, Украина, Зеленский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь