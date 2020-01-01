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В Крыму россияне задержали крымскотатарскую активистку

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Гульсум Алиева была задержана российскими пограничниками на КПП.
Гульсум Алиева и Наджие Аджи-Мамутова
Гульсум Алиева и Наджие Аджи-Мамутова
Крымская Солидарность/Facebook

13 января, на российском КПП, вблизи КПП "Каланчак", российские пограничники задержали дочь политзаключённого и активистку Гульсум Алиеву. Об этом сообщает правозащитная организация "Крымская солидарность". 

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Женщина, вместе с матерью Наджие Аджи-Мамутова, выезжала в Херсон для оформления медицинских документов и получения квалифицированной медицинской помощи. Их задержали в 12.50

Мать активистки отпустили спустя час. По информации правозащитников, Гульсум Алиеву отпустили спустя пять часов допросов в отделении полиции.



Напомним, Сенцов заявил о переезде его семьи из Крыма в Киев.

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Теги: Гульсум Алиева, задержание, Крым, КПП
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