В Крыму россияне задержали крымскотатарскую активистку

Гульсум Алиева была задержана российскими пограничниками на КПП.

13 января, на российском КПП, вблизи КПП "Каланчак", российские пограничники задержали дочь политзаключённого и активистку Гульсум Алиеву. Об этом сообщает правозащитная организация "Крымская солидарность".

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Женщина, вместе с матерью Наджие Аджи-Мамутова, выезжала в Херсон для оформления медицинских документов и получения квалифицированной медицинской помощи. Их задержали в 12.50



Мать активистки отпустили спустя час. По информации правозащитников, Гульсум Алиеву отпустили спустя пять часов допросов в отделении полиции.





Напомним, Сенцов заявил о переезде его семьи из Крыма в Киев.

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