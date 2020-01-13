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Стало известно, когда суд рассмотрит апелляцию в деле Януковича

Комментариев: 2
Судебное заседание в деле о госизмене Януковича состоится 20 февраля.
Экс-президент Украины Виктор Янукович
Экс-президент Украины Виктор Янукович
EPA/UPG

20 января Киевский апелляционный суд продолжит рассмотрение апелляционной жалобы адвокатов екс-президента Украины Виктора Януковича в деле о государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба суда. 

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Заседание состоится 20 января в 11.00. Также известно, что следующие слушания назначены на 3, 17 и 24 февраля.

Напомним, Британский суд закончил слушания по делу "долга Януковича".

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Теги: Янукович, суд, апелляция, госизмена
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Комментариев (2)
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T-REX2    13.01.2020, 17:28
Оценка:  -16
T-REX2
Витя вернись!!!!Мы всё простим!!!!
Letohradek    13.01.2020, 17:44
Оценка:  -1
Letohradek
У гробу и белых тапках ))
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