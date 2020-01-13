Стало известно, когда суд рассмотрит апелляцию в деле Януковича

Судебное заседание в деле о госизмене Януковича состоится 20 февраля.

20 января Киевский апелляционный суд продолжит рассмотрение апелляционной жалобы адвокатов екс-президента Украины Виктора Януковича в деле о государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Заседание состоится 20 января в 11.00. Также известно, что следующие слушания назначены на 3, 17 и 24 февраля.



Напомним, Британский суд закончил слушания по делу "долга Януковича".

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