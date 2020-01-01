Зеленский одобрил создание реестра педофилов

Президент подписал закон, которым создается официальный реестр лиц, осужденных за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

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Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №0887 о создании реестра педофилов. Об этом свидетельствует информация в “карточке“ законопроекта на сайте Верховной Рады.

Согласно закону, Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего (реестр) – это автоматизированная электронная база данных, созданная для обеспечения сбора, хранения, защиты, учета, поиска, обобщения данных о лицах, совершивших преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего, в том числе лиц, судимость которых за такие преступления снята или погашена в установленном законом порядке. Держателем реестра является Министерство юстиции Украины.

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В реестр вносятся сведения о фамилии, имени, отчестве осужденного, дате рождения, месте жительства или пребывания, преступлении, за которое он был осужден, виде примененного уголовного наказания, о фактически отбытом им наказании, а также о нарушении правил административного надзора.

Информация о лице вносится в реестр на основании обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу. В случае если лицо совершило преступление против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего до создания реестра, информация о таком лице вносится в реестр на основании постановления суда по месту жительства лица или месту отбывания им наказания по ходатайству прокурора, - говорится в тексте закона.

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Определено, что пользователями реестра являются руководители прокуратур и органов предварительного расследования, прокуроры, следователи и другие уполномоченные лица Национальной полиции и Государственного бюро расследований.

Также закон определяет, кто имеет право на получение информации о факте пребывания конкретного лица в реестре. В частности такое право имеют главы местных органов власти и руководители учебных заведений в отношении лиц, претендующих на должности в учебных заведениях.

Напомним, ранее судимый мужчина два года насиловал 12-летнюю падчерицу. На Днепропетровщине суд огласил приговор педофилу.

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