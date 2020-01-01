Жена Зеленского займется "Мистецьким Арсеналом"

Елена Зеленская войдет в совет развития культурного комплекса "Мистецький арсенал".

13 января президент Владимир Зеленский утвердил новый список членов совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал". Соответствующий указ был опубликован на портале Президента.

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Руководить советом "Мистецького арсенала" будет министр культуры Владимир Бородянский. Секретарем осталась генеральный директор государственного предприятия "Национальный культурно-художественный и музейный комплекс "Мистецький арсенал" Олеся Островская-Люта.



Также в состав совета вошли руководитель Государственного управления делами Сергей Борзов, уполномоченный правительства по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца, и вицепремьер Дмитрий Кулеба.

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В общем в совет вошли 16 человек, среди которых: супруга президента Елена Зеленская, нардеп от фракции "Слуга народа" Гео Лерос, писатель Вахтанг Кебуладзе, замгендиректора Национального художественного музея Ольга Балашова, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд, экономист Александр Пасхавер и другие.



Напомним, ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве Героя АТО Амины Окуевой имеет имеет бизнес, связанный с женой Зеленского.

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