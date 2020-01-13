В Запорожской области родила 14-летняя девочка

Юная роженица не местная – девочка цыганка, вместе с семьей ведет кочевой образ жизни. Медикам сообщила, что в Мелитополь они приехали из Донецкой области.

В Мелитополе Запорожской области 14-летняя девочка родила ребенка. За всю историю роддома она одна из самых молодых мам, сообщает местный сайт РИА.

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Сообщается, что мальчика весом 2900 г подросток родила сама. Молодая мама и малыш чувствуют себя хорошо. Юная роженица не местная - вместе с семьей ведет кочевой образ жизни. Медикам сообщила, что в Мелитополь они приехали из Донецкой области.

При этом самих родителей роженицы, как и отца ребенка, никто не видел. Хотя матери подростка нужно оформить опекунство на новорожденного, поскольку ее дочь несовершеннолетняя. Впрочем, многочисленные "кочевые родственники" девочки в роддом заходят.

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Заместитель главного врача Мелитопольского родильного дома Евдокия Павленко сообщила, что с момента беременности девочка находится под наблюдением соцслужб. После выписки социальным работникам придется контролировать, как сложится судьба новорожденного. На все расспросы медиков подросток не отвечает. Представляется по-разному - то Марией, то Софией, ссылаясь на свою неграмотность. На вопрос, где отец ребенка, девочка ответила:

У нас так все замуж выходят.

Денег на покупку принадлежностей для малыша и собственной гигиены (т.н. сумки в роддом) у роженицы нет. Врачи бьют тревогу: выписывать малыша просто некуда, поскольку место жительства мамы девочки-роженицы неизвестно.

Ранее сообщалось, что на Полтавщине в сточной яме свинофермы нашли младенца. Труп девочки направлен на экспертизу, а полиция ищет мать ребенка.

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