Появилось видео работы украинских спасателей на месте крушения Боинга

ГСЧС показала, как украинские специалисты собирали и сортировали обломки, чтобы понять причины случившегося.

Обломки освобождались от грязи и складывались по рядам кадр из видео

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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) обнародовала видеозапись с места поиска и исследования обломков украинского самолета в Иране.

На видео украинские спасатели собирают и сортируют найденные части самолета, проводят работы по воссозданию корпуса.

Очень больно от этих кадров, однако нужно рассказать и показать, что именно делали наши спасатели на месте катастрофы украинского Boeing в Тегеране. Поисковой группой ГСЧС проводились работы по исследованию обломков самолета на открытой площадке. Обломки освобождались от грязи и складывались по рядам, - говорится в сообщении ГСЧС.

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Как отмечают спасатели, сортировка и складирование багажа и личных вещей пассажиров проводились отдельно.

Кроме того, экспертной группой с привлечением спасателей на открытой площадке проводились работы по воссозданию корпуса самолета из его фрагментов.

Напомним, в Иране заявили, что военные скрывали от президента и руководства страны обстоятельства гибели самолета. Военное командование Ирана почти два дня не сообщало о том, что самолет сбили ракетой.

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