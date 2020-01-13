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Институт Нацпамяти хочет снести памятник тачанке в Каховке: Мэр против

Комментариев: 6
В УИНП требуют снести советские памятники в Каховке.
Памятник "Легендарная тачанка" в Каховке
Памятник "Легендарная тачанка" в Каховке
Андрей Дяченко/Facebook

Украинский институт национальной памяти требует снести памятники “Легендарная тачанка“ и “Девушка в шинели“ в Каховке. Об этом сообщил мэр города Андрей Дяченко на своей странице в Facebook.

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Письмо от УИНП с требованием снести памятники пришло в исполком Каховки.

16 января я собираю внеочередную сессию, чтобы защитить дальнейшую судьбу памятника. Даже не так. Судьбу не просто памятника, а символа города. 100% уверен, большинство каховчан встанут против декоммунизации Тачанки. Как мэр, также буду бороться за ее сохранение до последнего,“ - написал Дяченко.

Напомним, глава УИНП Антон Дробович исключил “разворот“ в Институте Нацпамяти.

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Теги: УИНП, памятник тачанке, Каховка, Дяченко, декоммунизация
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Комментариев (7)
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ira0957    13.01.2020, 19:17
Оценка:  -18
ira0957
Только не "институт национальной памяти", а "институт национального безпамятства".
ira0957    13.01.2020, 19:16
Оценка:  -18
ira0957
Немцы требуют мира с Россией
Лозунги многотысячной толпы – «Покончить с санкциями против России», «Мир с Россией вместо 3-й мировой войны», «Германия-вон из НАТО,НАТО-вон из Германии», «Крым-русский», «НАТО-руки прочь от России», «Бундесвер-вон из Балтики», «Американские войска-вон из Германии».
bertal    13.01.2020, 19:15
Оценка:  -17
bertal
Нет, чтоб "хрущевки" снести и дать людям нормальное жилье, уроды с памятниками воюют
VSHIVANKA    13.01.2020, 19:09
Оценка:  -15
VSHIVANKA
ВЗАМЕН ТАЧАНКИ СЛЕДУЕТ ПОСТАВИТЬ ПАМЯТНИК , ГДЕ НЕРАБЫ НА КОЛЕНЯХ С ХЛЕБОМ - СОЛЬЮ ЦЕЛУЮТ САПОГИ ФАШИСТОВ.....
ЭТО БУДЕТ КАК РАЗ ТО , ЧТО НУЖНО.....)))
Жеральд    13.01.2020, 19:03
Оценка:  +17
Жеральд
Не знают нынешние правители Истории.Тачанка это изобретения Нестора Махно.пусть стоит памятник украинскому Гетьману
stubborn+    13.01.2020, 18:48
Оценка:  -13
stubborn+
Фашистские твари уничтожают память народа.
solani    13.01.2020, 18:47
Оценка:  -12
solani
институт памяти пытается стереть историческую память , но это же было, быыылооо. Вырастят безграмотное поколение. Но ничего мы детям сами рассказывать будем, что и как было, а не прославлять бендеровщину
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