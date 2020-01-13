Институт Нацпамяти хочет снести памятник тачанке в Каховке: Мэр против

В УИНП требуют снести советские памятники в Каховке.

Украинский институт национальной памяти требует снести памятники “Легендарная тачанка“ и “Девушка в шинели“ в Каховке. Об этом сообщил мэр города Андрей Дяченко на своей странице в Facebook.

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Письмо от УИНП с требованием снести памятники пришло в исполком Каховки.



“16 января я собираю внеочередную сессию, чтобы защитить дальнейшую судьбу памятника. Даже не так. Судьбу не просто памятника, а символа города. 100% уверен, большинство каховчан встанут против декоммунизации Тачанки. Как мэр, также буду бороться за ее сохранение до последнего,“ - написал Дяченко.

Напомним, глава УИНП Антон Дробович исключил “разворот“ в Институте Нацпамяти.

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