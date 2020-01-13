Институт Нацпамяти хочет снести памятник тачанке в Каховке: Мэр против
Украинский институт национальной памяти требует снести памятники “Легендарная тачанка“ и “Девушка в шинели“ в Каховке. Об этом сообщил мэр города Андрей Дяченко на своей странице в Facebook.
Читай также: Украина инициирует поправки к резолюции ООН о предупреждении геноцида
Письмо от УИНП с требованием снести памятники пришло в исполком Каховки.
“16 января я собираю внеочередную сессию, чтобы защитить дальнейшую судьбу памятника. Даже не так. Судьбу не просто памятника, а символа города. 100% уверен, большинство каховчан встанут против декоммунизации Тачанки. Как мэр, также буду бороться за ее сохранение до последнего,“ - написал Дяченко.
Напомним, глава УИНП Антон Дробович исключил “разворот“ в Институте Нацпамяти.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Лозунги многотысячной толпы – «Покончить с санкциями против России», «Мир с Россией вместо 3-й мировой войны», «Германия-вон из НАТО,НАТО-вон из Германии», «Крым-русский», «НАТО-руки прочь от России», «Бундесвер-вон из Балтики», «Американские войска-вон из Германии».
ЭТО БУДЕТ КАК РАЗ ТО , ЧТО НУЖНО.....)))