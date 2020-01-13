СБУ и прокуратура начали допрашивать освобожденных из плена в ОРДЛО
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Офис генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) организовал проведение следственных действий с лицами, освобожденными в результате обмена пленными 29 декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Как отмечается, сейчас допросы потерпевших проводятся по месту прохождения реабилитации и лечения.
Следственные действия планируется провести со всеми 76 освобожденными из плена лицами в самые сжатые сроки без ущерба для процесса их физического и эмоционального восстановления, - говорится в сообщении.
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Также указывается, что по результатам допросов уже задокументированы доказательства грубого нарушения представителями террористических организаций “ДНР“ и “ЛНР“ норм международного гуманитарного права.
В частности, освобожденные из плена свидетельствуют о пытках, применении физического насилия, бесчеловечном обращении с пленными, что является признаками уголовных преступлений, предусмотренных ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны), - говорится в сообщении
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Процессуальные действия с освобожденными лицами проводятся с целью установления всех обстоятельств пребывания в плену, а также установления лиц, совершивших в отношении них преступления, для дальнейшего привлечения виновных к ответственности как на национальном уровне, так и международными судебными инстанциями.
Напомним, жительница Горловки рассказала о пытках и насилии в плену сепаратистов. По словам женщины, ее хотели расстрелять, а также били палками по ногам.
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