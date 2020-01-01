Аграрии заявили о бессрочных акциях протеста

Все неравнодушные украинцы должны стать на защиту национальных интересов, считают в Объединенном штабе защиты украинской земли.

Аграрии анонсировали начало бессрочных акций протеста по все стране против принятия Верховной Радой закона о распродаже земли. Об этом сказала сопредседатель Объединенного штаба защиты украинской земли Ольга Ходаковская на пресс-конференции в Киеве, сообщает РБК-Украина в понедельник, 13 января.

"14 января в 7:45 в правительственном квартале мы начинаем нашу бессрочную акцию. Мы переходим в другую плоскость действий. Также мы будем инициировать народное вече, которое имеет юридическую силу и влияние на органы законодательной и исполнительной власти. Мы призываем всех неравнодушных присоединиться, чтобы под стенами Верховной Рады мы совместными усилиями могли отстоять нашу землю", – сказала Ходаковская.

Она озвучила требования Объединенного штаба защиты земли:

провести встречу с президентом Владимиром Зеленским, который "услышал лоббистов крупных транснациональных корпораций и крупного бизнеса, но не услышал украинского селянина";

отозвать законопроект о так называемом рынке земли, так как он противоречит Конституции Украины;

создать рабочую группу по разработке комплексной земельной реформы, которая бы работала в интересах украинского общества и в которую вошли бы украинские специалисты, а не иностранные аферисты.

Ранее в понедельник аграрный комитет Верховной Рады презентовал окончательную версию законопроекта о рынке земли. Документ предусматривает, что цена продажи пая не может составлять меньше ее нормативной денежной оценки, а ограничение для покупки земли в одни руки установлено на уровне 10 тысяч гектаров. Участниками рынка земли могут быть только физические лица-граждане Украины, юридические лица, которые учреждены гражданами Украины, государство и местная община.

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