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Аграрии заявили о бессрочных акциях протеста

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Все неравнодушные украинцы должны стать на защиту национальных интересов, считают в Объединенном штабе защиты украинской земли.
Аграрии будут протестовать по всей Украине
Аграрии будут протестовать по всей Украине
Всеукраинская аграрная рада

Аграрии анонсировали начало бессрочных акций протеста по все стране против принятия Верховной Радой закона о распродаже земли. Об этом сказала сопредседатель Объединенного штаба защиты украинской земли Ольга Ходаковская на пресс-конференции в Киеве, сообщает РБК-Украина в понедельник, 13 января.

"14 января в 7:45 в правительственном квартале мы начинаем нашу бессрочную акцию. Мы переходим в другую плоскость действий. Также мы будем инициировать народное вече, которое имеет юридическую силу и влияние на органы законодательной и исполнительной власти. Мы призываем всех неравнодушных присоединиться, чтобы под стенами Верховной Рады мы совместными усилиями могли отстоять нашу землю", – сказала Ходаковская.

Она озвучила требования Объединенного штаба защиты земли:

  • провести встречу с президентом Владимиром Зеленским, который "услышал лоббистов крупных транснациональных корпораций и крупного бизнеса, но не услышал украинского селянина";
  • отозвать законопроект о так называемом рынке земли, так как он противоречит Конституции Украины;
  • создать рабочую группу по разработке комплексной земельной реформы, которая бы работала в интересах украинского общества и в которую вошли бы украинские специалисты, а не иностранные аферисты.

Ранее в понедельник аграрный комитет Верховной Рады презентовал окончательную версию законопроекта о рынке земли. Документ предусматривает, что цена продажи пая не может составлять меньше ее нормативной денежной оценки, а ограничение для покупки земли в одни руки установлено на уровне 10 тысяч гектаров. Участниками рынка земли могут быть только физические лица-граждане Украины, юридические лица, которые учреждены гражданами Украины, государство и местная община.

В Кабмине видят два сценария принятия рынка земли

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Теги: Украина, Земля, протесты, акции, протест, Верховная Рада, парламент, земельная реформа, Рынок земель, аграрный сектор, аграрии
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Источник: korrespondent.net

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