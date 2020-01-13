В Украине заметили снижение уровня антисемитизма

За год в Украине зафиксировали 66 случаев прямого антисемитизма и один случай физического насилия.

В прошлом году уровень антисемитизма в Украине снизился на 27%, считают в Объединенной еврейской общине Украины. Об этом говорится в отчет организации.

Согласно опубликованным данным, всего за 2019 год в Украине зафиксировали 66 случаев прямого антисемитизма, тогда как в 2018 году таких случаев было 90.

Отмечается, что снизилось количество случаев бытового антисемитизма, а также инцидентов, когда представители украинских властей позволяли себе антисемитские высказывания.

В то же время, в 2019 году был зафиксирован случай физического насилия по отношению к лицу, идентифицирующим себя как еврей, тогда как в 2018 подобных инцидентов не происходило.

В целом Объединённая еврейская община Украины отмечает снижение уровня антисемитизма и рост интереса органов государственной власти к проблеме антисемитизма в Украине.

Стоит отметить, что согласно европейскому исследованию, украинцы заняли второе место в рейтинге антисемитских настроений в Европе.

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