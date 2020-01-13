В Украине заметили снижение уровня антисемитизма
В прошлом году уровень антисемитизма в Украине снизился на 27%, считают в Объединенной еврейской общине Украины. Об этом говорится в отчет организации.
Согласно опубликованным данным, всего за 2019 год в Украине зафиксировали 66 случаев прямого антисемитизма, тогда как в 2018 году таких случаев было 90.
Отмечается, что снизилось количество случаев бытового антисемитизма, а также инцидентов, когда представители украинских властей позволяли себе антисемитские высказывания.
В то же время, в 2019 году был зафиксирован случай физического насилия по отношению к лицу, идентифицирующим себя как еврей, тогда как в 2018 подобных инцидентов не происходило.
В целом Объединённая еврейская община Украины отмечает снижение уровня антисемитизма и рост интереса органов государственной власти к проблеме антисемитизма в Украине.
Стоит отметить, что согласно европейскому исследованию, украинцы заняли второе место в рейтинге антисемитских настроений в Европе.
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