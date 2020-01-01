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МЭРТ сравнило уровень безработицы в Украине и ЕС

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Уровень безработицы среди европейских стран выше чем в Украине только в Испании, Франции и Италии.
В Украине около 7,3% безработных
В Украине около 7,3% безработных

Уровень безработицы в Украине выше, чем в большинстве европейских стран. Об этом свидетельствуют данные Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Как отмечается в докладе, в третьем квартале прошлого года уровень безработицы в Украине граждан в возрасте в возрасте 15-70 лет составил 7,3%. В то же время в Чехии этот показатель был на уровне 2,1%, в Германии - 3,1%. Значительно выше, чем в Украине, была безработица в Испании - 13,9%.

 

Также хуже чем в Европе в Украине обстоят дела с занятостью населения. В возрасте 15 лет и старше уровень занятости в Украине составил 52,7%, в то время как в Нидерландах - 62,8%, Германии - 60%.

 

Ранее глава МЭРТ Тимофей Милованов отмечал, что за год уровень безработицы в Украине снизился с 8% до 7,3%. По его словам, уровень занятости в стране растет.

 

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Теги: Украина, Европа, Минэкономики, безработица, занятость
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Источник: korrespondent.net

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