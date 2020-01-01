Чиновник требовал от подчиненных ежемесячную дань в размере 30-40 тысяч гривен, сообщили в прокуратуре.

Главный лесник Львовской области задержан на взятке. Об этом сообщила прокурор области Ирина Диденко в Facebook.

Правоохранители также задержали должностное лицо муниципального лесного предприятия, который систематически возил для своего шефа дань от продажи леса, добавила Диденко.

По ее словам, чиновник требовал от подчиненных ежемесячную неправомерную выгоду в размере 30-40 тыс. грн. Лесник установил "тарифы": за один кубометр реализованного леса участники схемы отсчитывали для шефа 1-1,5 доллара. За это главный обещал коллегам лояльное отношение и содействие в отношении их пребывания на должностях.

Правоохранители зафиксировали передачу 17,8 тыс. грн и 300$ очередной части "транша" от руководителя районного подразделения в областное.

Обоих задержали "на горячем", устанавливается причастность других, сообщила Диденко. Прокуратура готовит уведомление о подозрении и ходатайство об избрании им меры пресечения и отстранения от должностей.

Cмотрите фотогалерею: Задержан главный лесник Львовской области

В материалах инфографики, которую прокурор добавила к посту, указано, что речь идет о гендиректоре коммунального лесного хозяйства Галсельлес. Согласно информации на сайте предприятия, его возглавляет Владимир Мельник.

Галсельлес является коммунальным предприятием и подчиняется Львовской областной государственной администрации. В состав предприятия входит 18 лесохозяйственных предприятий.

Ранее сообщалось, что на Херсонщине "черные лесорубы" напали на лесников, есть жертвы. Во время рейда в целях самообороны работник гослесохраны застрелил лесонарушителя. Еще три человека скрылись с места совершения нарушения.

Напомним, ВР ввела уголовную ответственность за вывоз леса. Контрабанда леса и лесоматериалов теперь будет предусматривать ответственность в виде лишения свободы от трех до пяти лет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet