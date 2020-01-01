В центре Днепра загорелся человек – СМИ

Двое бездомных выпивали на лавочке, когда один из них внезапно воспламенился.

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Вечером, 13 января, на площади Героев Майдана в Днепре загорелся человек. Об этом сообщает Фейсбук-сообщество “Днепр-Оперативный“.

По данным очевидцев, двое бездомных мужчин сидели на лавочке и выпивали. Неожиданно один из них попросту загорелся. Огонь практически сразу охватил почти все его тело. Водители, которые находились неподалеку, схватили огнетушители и пытались быстро его потушить.

В это время остальные прохожие вызвали “скорую“. Прибывшие врачи забрали мужчину в больницу в тяжелом состоянии. Данных о его состоянии на данный момент нет.

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Сообщается, что во время происходящего товарищ пострадавшего не сдвинулся с лавочки и так и остался там сидеть. Предварительно, оба они находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Рядом с ними также нашли бутылку с прозрачной жидкостью, предположительно, спиртом.

Официальных комментариев от правоохранителей по данному происшествию пока не поступало.

Напомним, суд вынес приговор 12-летнему мальчику за убийство бездомного. Гуляя вечером по улице, подростки увидели, как мужчина роется в мусорном баке, и решили над ним поиздеваться.

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