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Авто в пруду под Днепром: погибшие не пытались выбраться

Комментариев: 1
Погибшие в аварии были без сознания на момент, когда автомобиль слетел в пруд, сообщили спасатели.

Спасатели сообщили, что четверо погибших в ДТП под Днепром не пытались выбраться из машины. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Все признаки, как сообщили в ГСЧС, указывают, что авто перевернулось, поэтому люди могли быть без сознания. Именно поэтому не пытались самостоятельно спастись из воды.

"На автомобиле еще работали габаритные огни, поэтому мы быстро установили место расположения. Каких-то признаков, внешних попыток выбраться обнаружено не было", - сообщает руководитель управления реагирования ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Руслан Мураль.

Внедорожник ехал при минусовой температуре, вдруг изменил направление движения и оказался в воде. Это безлюдная плотина у пруда в селе Вишневое.

"Предварительно на скользкой части дороги водитель не справился с управлением. Он был трезвый. Будем устанавливать, возможно их кто-то подрезал", - сообщили в полиции. 

Специалисты говорят, шанс выбраться из такой ловушки есть, но, если в сознании и без паники.

"Давление снаружи и давление внутри автомобиля разный, поэтому пытаться сразу открыть двери - можно попробовать, но это эффекта в большинстве случаев не дает, поэтому прежде всего надо разбить стекло. Если сработали подушки безопасности, их проколоть", - советует спасатель. 

Ранее сегодня сообщалось, что в Вишневом в Днепропетровской области автомобиль с четырьмя людьми оказался в пруду. В результате ДТП погибли женщина и мужчина 1983 года рождения, их 14-летняя дочь и женщина 1982 года рождения.

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Теги: ДТП, семья, видео, Днепр, авария, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Духовный_скреп    13.01.2020, 20:30
Оценка:  +17
Духовный_скреп
Чем проколоть подушки безопасности,зубами перегрызть?После этой статьи буду возить на торпеде нож или шило,можно заточку.
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