Сбитый самолет: Киев направил ноту Тегерану

МИД Украины направил Ирану дипломатическую ноту после переговоров президентов двух стран.

Министерство иностранных дел направило в Тегеран дипломатическую ноту относительно сбитого самолета МАУ. Об этом в понедельник, 13 января, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в комментарии BBC Украина.

Отмечается, что нота была направлена после разговора президентов Украины Владимира Зеленского и Ирана Хасана Рухани.

"...После разговора с президентом Ирана Украина официально направила дипломатическую ноту, в которой перечислила каждый шаг, который сделает украинская власть, все, что мы ожидаем от иранского правительства, а также каждую международную норму, которая была нарушена... Надеюсь, иранская власть серьезно осознает, каким событиям она позволила случиться", - сказал Пристайко.

Он также подчеркнул, что иранская власть признает ответственность за инцидент "на высшем уровне".

"На высшем уровне они взяли полную ответственность. И обещают не только нам и "скорбящим странам" (Grieving nations - страны, потерявшие своих граждан в катастрофе - ред.), но и всему международному сообществу, что никто не избежит наказания", - отметил министр.

Пристайко также напомнил, что половину пассажиров на сбитом самолете составляли граждане Ирана. В связи с чем Иран должен выполнить часть своих обязательств.

Напомним, в ночь на 8 января в Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ. Погибли 176 человек, среди жертв 11 украинцев. Большинство погибших – из Ирана и Канады.

В ту же ночь Иран нанес ракетные удары по американским военным базам в Ираке.

Утром 11 января иранские власти признали, что самолет МАУ был сбит военными. Президент страны Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших и пообещал наказать виновных, а также распорядился относительно выплаты компенсации.

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