Украинец пытался вывезти в ЕС 55 кг янтаря

Тайник с камнями мужчина обустроил между пассажирским салоном и багажным отделением микроавтобуса.

На Буковине пограничники задержали украинца, который пытался вывезти в ЕС 55 килограммов янтаря. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Незаконно перемещаемые "солнечные камни" нашли во время углубленного осмотра автомобиля Mercedes, украинской регистрации. Транспортным средством, которое направлялось на выезд из Украины, управлял 31-летний буковинец", – говорится в сообщении.

Тайник с камнями мужчина обустроил между пассажирским салоном и багажным отделением микроавтобуса.

Отмечается, что камни янтаря были "бережно расфасованы в пять опломбированных мешков, вес которых достигал от семи до тринадцати килограммов". В ГПСУ добавили, что янтарь изъяли установленным порядком, сумма оценки уточняется.

Накануне сообщалось, что на Ровенщине мужчина перевозил 40 кило янтаря на мопеде. Правоохранители изъяли янтарь на экспертизу. Мопед поместили на территорию местного отделения полиции.

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