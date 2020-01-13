Комитет ВР принял решение по участию в сессии ПАСЕ

Члены Комитета рекомендуют парламенту поддержать участие Украины в зимней сессии Парламентской Ассамблее Совета Европы.

Парламентский комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества принял постановление об участии украинской делегации в январской сессии в ПАСЕ. Об этом в понедельник, 13 января, сообщила председатель украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько на своей странице в Facebook.

Она отметила, что комитет поддержал документ, рекомендовав рассмотреть его в сессионном зале Верховной Рады.

"Суть документа заключается в следующем. Украина - член Совета Европы с 1995 года и выполняет Устав организации и свои обязательства (в отличие от России). Поэтому мы должны работать в Комитете Министров и Парламентской Ассамблеи. Будем объединяться с партнерами, друзьями и убеждать оппонентов, чтобы помочь Совете Европы выйти из кризиса и вернуться на путь соблюдения собственных ценностей", - написала Ясько.

Она также отметила, что новая делегация имеет новую стратегию и конструктивную программу действий на зимнюю сессию ПАСЕ.

Напомним, украинская делегация отказалась от участия в сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября в Страсбурге. Причиной такого решения стало возвращение России в сессионный зал. Позицию Украины поддержали Польша, Литва и Грузия.

Позже в Кабмине сообщили, что Украина может вернуться к работе в ПАСЕ в январе.

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