Адам Осмаев прокомментировал задержание подозреваемых в убийстве Окуевой

Ветеран АТО рассказал, что ранее не знал задержанных, однако, не сомневается в данных следователей.

Муж Амины Окуевой, Адам Осмаев заявил, что не имеет оснований сомневаться в работе следователей, но опасается, что суд отпустит подозреваемого. Об этом он сказал в понедельник, 13 января, в комментарии Нromadske.

"По следствию нет (сомнений - ред.), Но есть сомнения в судебной системе, которая отпускает подозреваемых в убийствах", - отметил Адам.

Также Осмаев сказал, что никогда не знал подозреваемого, а также других членов группы.

В 2017 году после убийства Амины тогдашний советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил о том, что на оружии был найден ДНК вероятных стрелков. Однако оперативно эту информацию опровергли в полиции, отметив, что никаких следов не было. Осмаев пояснил, что в ходе расследования не знал больше СМИ, но уверен, что информацию о ДНК на оружии опровергли для того, чтобы не повредить следствию.

"Сначала сказали о ДНК, но это было неправильно с оперативной точки зрения, так потом опровергли, чтобы усыпить бдительность преступников", - сказал Осмаев.

Мужчина также выразил благодарность правоохранителям, отметив, что "это большая удача, причиной которой стала рутинная работа полиции".

Осмаев также выразил надежду, что в скором времени следствие предоставит информацию о заказчиках, отметив, что, по его мнению, это - представители власти в РФ.

Напомним, 30 октября 2017 года Амина Окуева была убита во время второго покушения на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха в Киевской области. Ее муж Адам Осмаев был ранен. Их автомобиль расстреляли из автоматов.

А 12 января 2020 года прокуратуры Киевской области заявила о задержании подозреваемых. Также сообщалось, что на счету преступников еще два заказных убийства.

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