Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Николаеве обстреляли трамваи с пассажирами

Комментариев: 0
Из-за обстрела повреждены стекла на окнах. К счастью, обошлось без пострадавших среди пассажиров.
На место происшествия вызвана полиция
На место происшествия вызвана полиция
facebook.com/nikeltrans

В Николаеве вечером в понедельник, 13 января, неизвестные обстреляли два трамвайных вагона. Об этом сообщает пресс-служба КП Николаевэлектротранс.

Вагоны двигались по улице Кузнецкой в направлении микрорайона Широкая Балка. Между улицами Гражданская и Инженерная неизвестные обстреляли вагоны, когда внутри находились пассажиры.

Пострадавших среди пассажиров нет, на место происшествия вызвана полиция. Проводятся первоочередные действия.

Ранее сообщалось, что в Одессе пассажиры толкали обесточенный трамвай. В КП Одесгорэлектротранс данный инцидент подтвердили и пообещали наказать водителя трамвая.

В Днепре загорелся трамвай с людьми

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Николаев, пассажиры, Трамвай, обстрел
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь