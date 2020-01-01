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Пожар в колледже Одессы: в деле появилась новая подозреваемая

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Сообщено о подозрении заведующей хозяйством учебного заведения. Ей инкриминируется служебная халатность.
Женщине инкриминируется служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия
Женщине инкриминируется служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия
прес-служба МВС України

В производстве по факту пожара в одесском колледже, который произошел 4 декабря 2019 года, сообщено о подозрении еще одному человеку. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"В производстве по факту пожара в одесском колледже сообщено о подозрении еще одному лицу. Заведующей хозяйством колледжа инкриминируется служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия", - говорится в сообщении.

По информации МВД, установлено, что еще в 2014 году сотрудниками ГосЧС была проведена плановая проверка соблюдения пожарной безопасности в учебном заведении. По ее результатам выявлен ряд грубых нарушений, среди которых - отсутствие первичных средств пожаротушения, системы оповещения о пожаре, закрыты пожарные выходы, решетки на окнах первого и четвертого этажей и тому подобное.

Напомним, в результате пожара в одесском колледже погибли 16 человек, еще 30 пострадали.

Ранее правительственная комиссия назвала причину пожара. Люди погибли из-за небрежного отношения руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности.

После пожара в Одессе уволили областное руководство ГСЧС. Новым главой областного управления службы по чрезвычайным ситуациям стал полковник Вадим Шулюк.

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Теги: Одесса, пожар, учебное заведение, подозреваемые, подозрения
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Источник: korrespondent.net

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