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На таможне заработали все сканеры для фур

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Сканеры уже работают на пунктах пропуска в Ягодине, Краковце, Раве-Русской, Шегинях, Ужгороде, Чопе, Порубном.
Сканеры сократили проверку груза на таможне до 10 минут
Сканеры сократили проверку груза на таможне до 10 минут
kmu.gov.ua

На таможне заработали все сканеры, благодаря этому время на проверку груза сократится до 10 минут. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук написал в своем Тelegram-канале.

"По моему поручению на таможне заработали все сканеры! Теперь время на проверку груза сократится до 10 минут. С сегодняшнего дня на пункте пропуска Ягодин-Дорогуск, на границе с Польшей, работает сканер для грузовых транспортных средств", - отметил Гончарук.

По его словам, сканеры уже работают на пунктах пропуска в Ягодине, Краковце, Раве-Русской, Шегинях, Ужгороде, Чопе, Порубном.

Это, по мнению Премьер-министра, будет содействовать искоренению коррупции на таможне, ведь сканирование происходит без участия сотрудников.

"К примеру, на пункте пропуска "Чоп" досмотр груза сократился до 7 минут вместо 3-4 часов! Сканеры автоматически отправляют данные в центральный аппарат Гостаможслужбы в электронном виде", - подчеркнул глава правительства.

Он не сомневается в том, что бесперебойная работа сканеров на таможне будет означать существенные увеличения поступлений в Госбюджет.

Ранее на Закарпатской таможне заработал первый стационарный сканер, что, как ожидается, ускорит проверку грузов в 10 раз. 

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Теги: Таможня, грузовик, фура, сканер, Алексей Гончарук
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Источник: korrespondent.net

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