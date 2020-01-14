СНБО: Мы первыми определили, что самолет был сбит

Вариант, что самолет был поражен ракетой, в первые сутки, еще до заявлений руководителей стран НАТО, набрал 74% вероятности.

В Совете национальной безопасности и обороны уже в день крушения Боинга МАУ вблизи Тегерана с высокой долей вероятности знали, что авиалайнер был атакован ПВО Ирана. Доказательства этой версии были получены украинской стороной 9 января, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"С октября при аппарате СНБО мы внедрили комплекс, который позволяет собирать и анализировать большие объемы данных и строить прогнозы… Вариант, что самолет был поражен ракетой, в первые сутки, еще до заявлений руководителей стран НАТО, набрал 74% вероятности", - рассказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что информация о состоянии двигателей, полученная на следующий день, подтвердила эту версию. Тем не менее, посольство Украины в Тегеране 8 января поспешило заявить, что "версия теракта исключается". По словам Данилова, заявление дипломатов было согласовано официальным Киевом и было необходимо для "налаживания контактов с властями Ирана".

"Заявление посольства было санкционировано нами. Это было необходимо решение... Мы должны были рассматривать вариант, что останемся с проблемой один на один. И нам нужны были не резкие заявления, а возможность нашей следственной группе собирать доказательства... Иран сначала заявил о технических проблемах на борту, и нам нужно было найти доказательства нашей версии, а потом использовать их для заявлений. Эта линия действий была определена президентом Владимиром Зеленским, и все наши действия и шаги этой линии соответствовали", - добавил Данилов.

По его словам, Служба внешней разведки оперативно доложила СНБО о крушении украинского самолета в Иране.

"Ночь 8 января была очень сложной... В 4:44 по киевскому времени диспетчер аэропорта Тегерана определил, что самолет исчез с радаров. В 5:15 глава СВР доложил, что в Тегеране разбился самолет, но еще неизвестно, кому он принадлежит. В 5:41 позвонил глава СВР, сообщил, что самолет украинский, авиакомпании "МАУ", на борту около 180 человек, информация проверена и подтверждена. В 5:47 я проинформировал президента Украины, затем председателя Верховной Рады и премьер-министра. По поручению президента в 6:10 уже работал оперативный штаб с привлечением представителей всех необходимых государственных органов", - рассказал секретарь СНБО.

Как сообщалось, ответственность за сбитие самолета взял на себя Корпус стражей исламской революции. Как заявил командующий военно-космическими силами Ирана Амир Али Хаджизаде, система ПВО приняла украинский самолет за крылатую ракету.

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