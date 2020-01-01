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По делу Шеремета допросили известного певца

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Александр Положинский рассказал, что общение проходило в присутствии одного из адвокатов подозреваемого Андрея Антоненко.

Певца и музыканта Александра Положинского допросили по делу относительно убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом он сообщил в Facebook.

Положинский рассказал, что общение проходило в присутствии одного из адвокатов подозреваемого Андрея Антоненко.

"Рассказал всю правду - все, что знал. Ничего плохого мне сделать не пытались. Следователь вел себя вполне корректно, дружеское отношение. Не знаю, возможно, это уловки. Просто плохой "коп" ко мне не пришел", - сказал музыкант.

Он добавил, что есть надежда, что подозреваемых Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь оправдают, а "найдут и накажут виновных".

Ранее суд Киева оставил под стражей до 8 февраля подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко (Riffmaster).

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Теги: видео, допрос, певец, следователь, убийство Шеремета
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Источник: korrespondent.net

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