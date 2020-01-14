Отстранено руководство налоговой службы Одесской области

Решение принял глава Государственной налоговой службы после того, когда детективы НАБУ поймали начальника областной налоговой на предложении $25 тысяч взятки.

Все руководство Государственной налоговой службы Одесской области отстранено. Об этом заявил руководитель ГНС Украины Сергей Верланов в Facebook во вторник, 14 января.

Также назначена проверка. Как утверждает Верланов, решение было принято после того, как детективы НАБУ разоблачили и.о. начальника управления ГНС на предложения 25 тысяч долларов взятки.

Взятку руководительница предлагала главе структурного подразделения региональной прокуратуры.

"Услышанное и увиденное является недопустимым. Любые проявления коррупции и злоупотреблений в рядах налоговой будут искоренены... Отстраняю все руководство ГНС в Одесской области от исполнения обязанностей и инициирую внутреннее служебное расследование в отношении указанных фактов", - написал Верланов.

Также Верланов назначил проверку руководящего состава центрального аппарата ГНС и территориальных органов ГНС на предмет коррупции.

"Гарантирую НАБУ и другим правоохранительным органам полное сотрудничество и буду благодарен за информацию, которая позволит ГНС очистить свои ряды от недобросовестных и коррумпированных сотрудников", - подытожил Верланов.

Напомним, что ранее НАБУ пришло с обысками в Мининформполитики. Отмечалось, что обыски проводились по делу о тендере, проведенному в 2018 году на сумму 15 млн гривен на продвижение Украины и бренда UkraineNOW на телеканале CNN. По версии следствия, победитель тендера компания CFC Consulting не разместила рекламу, несмотря на наличие актов выполненных работ от CNN.

Также сообщалось, что экс-нардепа подозревают в незаконном получении компенсации за жилье. Бывший нардеп получил свыше 300 тысяч гривен компенсации за аренду отеля в Киеве, проживая при этом в собственной незадекларированной квартире.

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