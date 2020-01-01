Итоги 13 января: Возврат в ПАСЕ, потоп в ТРЦ

Самые значимые и интересные события за последние сутки.

В Раде назвали сроки возвращения Украины в ПАСЕ, в Киеве кипятком залило помещение ТРЦ. Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Иране идентифицировали первое тело украинца

Украинским экспертам удалось идентифицировать первое тело украинца, погибшего в авиакатастрофе самолета МАУ. Сообщается, что удалось идентифицировать тело одного из пилотов.

“На помощь украинской делегации прилетели канадские авиаэксперты. Специалистов по ДНК-анализа в канадской группе нет, но при необходимости они также могут прибыть в Иран“, - говорится в сообщении.

Всю рекламу в Украине переведут на государственный язык

В Украине с 16 января вступит в силу норма закона “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного“ в части языка рекламы. Об этом напоминает пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

С указанной даты вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть выполнена только на украинском языке. Также сообщается, что телерадиоорганизации зарубежного вещания, телерадиоорганизации, вещающие на одном или нескольких официальных языках Европейского Союза, наряду с государственным языком могут размещать рекламу на официальных языках Европейского Союза.

Зеленский подписал закон о признании Пласта

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 13 января, подписал Закон о признании и господдержке пластового движения в Украине.

Согласно закону, миссия пластового, скаутского движения заключается в воспитании детей и молодежи на основе системы ценностей, отражается в пластовой присяге, скаутском обещании, пластовом и скаутском законах, направленных на то, чтобы сделать мир лучше, таким, в котором люди реализуют себя как личности и играют конструктивную роль в обществе.

В Киеве затопило крупнейший ТРЦ

Масштабное затопление произошло в ТРЦ Ocean Plaza, что в Голосеевском районе Киева. На видео видно, что в торговый комплекс хлынула горячая вода. Причину ЧП пока не сообщают.

Людей эвакуировали из торгового центра. Сообщается, что есть угроза замыкания электричества.

Комитет ВР принял решение по участию в сессии ПАСЕ

Парламентский комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества принял постановление об участии украинской делегации в январской сессии ПАСЕ. Об этом в понедельник, 13 января, сообщила председатель украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько на своей странице в Facebook.

Она отметила, что комитет поддержал документ, рекомендовав рассмотреть его в сессионном зале Верховной Рады.

Обнародована итоговая версия закона о земле

Аграрный комитет Рады презентовал окончательную версию законопроекта о рынке земли. Об этом сообщил председатель комитета Николай Сольский.

В итоговой версии говорится о том, что участниками рынка могут быть только физические лица - граждане Украины, юридические лица, которые учреждены гражданами Украины, государство и местная община.

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