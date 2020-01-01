Сутки в ООС: шесть обстрелов, у ВСУ без потерь

Сепаратисты обстреливали позиции украинских военных возле Зайцева, Васильевки, Луганского и Новолуганского из оружия, запрещенного минскими соглашениями.

За прошедшие сутки на Донбассе сепаратисты обстреляли ВСУ шесть раз Getty Images

За сутки 13 января сепаратисты шесть раз обстреляли позиции украинских военных в зоне ООС на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на своей странице в Facebook.

Противник применял запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Обстрелы зафиксированы рядом с Васильевкой, Зайцевым, Луганским и Новолуганским. Также сообщается, что рядом с Ореховим противник выпустил 20 мин из 120-мм минометов и 10 мин из минометов калибра 82 мм.

Около Новотошковского сепаратисты выпустили по три мины из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Вчера, 13 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь с нашей стороны нет, - добавили в ООС.

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