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Сутки в ООС: шесть обстрелов, у ВСУ без потерь

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Сепаратисты обстреливали позиции украинских военных возле Зайцева, Васильевки, Луганского и Новолуганского из оружия, запрещенного минскими соглашениями.
За прошедшие сутки на Донбассе сепаратисты обстреляли ВСУ шесть раз
За прошедшие сутки на Донбассе сепаратисты обстреляли ВСУ шесть раз
Getty Images

За сутки 13 января сепаратисты шесть раз обстреляли позиции украинских военных в зоне ООС на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на своей странице в Facebook.

Противник применял запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Обстрелы зафиксированы рядом с Васильевкой, Зайцевым, Луганским и Новолуганским. Также сообщается, что рядом с Ореховим противник выпустил 20 мин из 120-мм минометов и 10 мин из минометов калибра 82 мм.

Около Новотошковского сепаратисты выпустили по три мины из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Вчера, 13 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь с нашей стороны нет, - добавили в ООС.

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Теги: Донбасс, Обстрел, Сепаратисты, ВСУ
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