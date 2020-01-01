Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Авиакатастрофа МАУ: ООН выдвинула Ирану условие

Комментариев: 0
ООН призвала к прозрачному и тщательному расследованию.
Кабина пилотов
Кабина пилотов
Офис президента

Читай также: СНБО: Мы первыми определили, что самолет был сбит

Организация объединенных наций призвала Иран провести прозрачное и тщательное расследование атаки на самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины".

Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

Важно, чтобы власти (Ирана, - ред.) обеспечили тщательное и прозрачное расследование случившегося во время этого трагического инцидента, - сказал чиновник.

Читай также: Сбитый самолет: Киев направил ноту Тегерану

Кроме того, Дюжаррик акцентировал на важности проведения расследования “согласно приложению 13 к Конвенции о международной гражданской авиации с привлечением соответствующих государств, которых это коснулось".

Напомним, в Иране идентифицировали первое тело украинца. Специалисты по ДНК-анализе идентифицировали тело погибшего в авиакатастрофе украинского пилота.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Дюжаррик, ООН, МАУ, крушение самолета
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь