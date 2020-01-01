Авиакатастрофа МАУ: ООН выдвинула Ирану условие
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Организация объединенных наций призвала Иран провести прозрачное и тщательное расследование атаки на самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины".
Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.
Важно, чтобы власти (Ирана, - ред.) обеспечили тщательное и прозрачное расследование случившегося во время этого трагического инцидента, - сказал чиновник.
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Кроме того, Дюжаррик акцентировал на важности проведения расследования “согласно приложению 13 к Конвенции о международной гражданской авиации с привлечением соответствующих государств, которых это коснулось".
Напомним, в Иране идентифицировали первое тело украинца. Специалисты по ДНК-анализе идентифицировали тело погибшего в авиакатастрофе украинского пилота.
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