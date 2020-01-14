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Зарплата нардепов теперь будет составлять 100 тыс гривен – Розенко

Комментариев: 12
Зарплата высокопоставленных чиновников и народных депутатов увеличивается в разы.
Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины
facebook.com/pg/verkhovna.rada

По словам бывшего вице-премьера и экс-министра социальной политики Павла Розенко, для высокопоставленных чиновников зарплаты увеличились в 3,5-5 раз, а народным депутатам - в 2,5 раза. Об этом он написал у себя в Facebook

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Как отметил Розенко, увеличение оклада произошло во всех министерствах, а с 1 января зарплата увеличится в 2,5 раза и для депутатов Верховной Рады и будет превышать 100 тысяч гривен.

Эпоха бедности закончена, друзья!!!! Точно вам говорю!!, - сказал экс-министр.

Также он отметил, что постановление предыдущего правительства об увеличении в 2020 году зарплат педагогам на 20% было отметено и напомнил, что средняя зарплата в образовании сегодня составляет около 9000 гривен.

Напомним, ранее у главы МИД Пристайко проблемы с деньгами, - Дубинский

Скриншот
Скриншот
facebook.com/pavlo.rozenko

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Теги: Зарплата, Нардепы, Украины, Рада
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Комментариев (14)
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Путин-Xyйло    14.01.2020, 10:31
Оценка:  0
Путин-Xyйло
А кто им что скажет? иЗе!биратели - упоротые. Будут доказывать что когда плохо - это хорошо и тп.
Орест_Пiхва    14.01.2020, 10:31
Оценка:  0
Орест_Пiхва
Жаль, что люстра не упала в район трибуны.
АХТИАР    14.01.2020, 10:24
Оценка:  +6
АХТИАР
=ДЕЙСТВИТЕЛЬНО= СТАЛИ БЛИЖЕ К НАРОДУ
П    14.01.2020, 10:11
Оценка:  +1
П
Зарплата начальника "Укрпочты" в 1 886 000 грн ни кого не смущает?
Woodbrother    14.01.2020, 10:14
Оценка:  +22
Woodbrother
ЭТО ПРИМЕРНО НА 800% БОЛЬШЕ,ЧЕМ ПОЛУЧАЕТ АНАЛОГИЧНЫЙ ЧИНОВНИК В США.
Просто Америка по сравнению с Украиной - нищяя страна.
П    14.01.2020, 10:27
Оценка:  0
П
Директор НАСА в США получает около 19000$ в месяц. Уровень не тот?)))
Letohradek    14.01.2020, 10:25
Оценка:  +20
Letohradek
Зэбил "П", так неуклюже оправдывает квартальных баранов ...
П    14.01.2020, 10:28
Оценка:  -1
П
Дура.
vicinq    14.01.2020, 10:25
Оценка:  +16
vicinq
За год....не в месяц!
Woodbrother    14.01.2020, 10:27
Оценка:  +19
Woodbrother
При Порошенко этот деятельполучал 24000 грн. Этого вполне достаточно.
Woodbrother    14.01.2020, 10:10
Оценка:  +23
Woodbrother
Жирная жизнь слуг коломойского. Эпоха бедности и брехни торжественнго завершилась. УРА!
Letohradek    14.01.2020, 10:08
Оценка:  +24
Letohradek
Хотелось бы прочесть комментарии зэбилов, на сколько снизилась цена коммуналки, ради которой они привели к власти недалекого крысеныша?
Из_бана    14.01.2020, 09:57
Оценка:  +23
Из_бана
А морда не треснет?
РАЗГЕЛЬДЯЙ    14.01.2020, 09:56
Оценка:  +26
РАЗГЕЛЬДЯЙ
А почему не миллион?
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