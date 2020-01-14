Зарплата нардепов теперь будет составлять 100 тыс гривен – Розенко

Зарплата высокопоставленных чиновников и народных депутатов увеличивается в разы.

По словам бывшего вице-премьера и экс-министра социальной политики Павла Розенко, для высокопоставленных чиновников зарплаты увеличились в 3,5-5 раз, а народным депутатам - в 2,5 раза. Об этом он написал у себя в Facebook.

Читай также: Итоги 13 января: Возврат в ПАСЕ, потоп в ТРЦ

Как отметил Розенко, увеличение оклада произошло во всех министерствах, а с 1 января зарплата увеличится в 2,5 раза и для депутатов Верховной Рады и будет превышать 100 тысяч гривен.

Эпоха бедности закончена, друзья!!!! Точно вам говорю!!, - сказал экс-министр.

Также он отметил, что постановление предыдущего правительства об увеличении в 2020 году зарплат педагогам на 20% было отметено и напомнил, что средняя зарплата в образовании сегодня составляет около 9000 гривен.

Напомним, ранее у главы МИД Пристайко проблемы с деньгами, - Дубинский

Скриншот facebook.com/pavlo.rozenko

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.