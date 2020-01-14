Виталию Кличко сделали экстренную операцию в Киеве

Операция состоялась после возвращения мэра Киева из США.

Мэр Киева Виталий Кличко в экстренном порядке покинул США, где у него собственный дом в Калифорнии, и вернулся в Киев. Причиной этому стала невыносимая боль в ухе.

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Об этом сообщает Страна, ссылаясь на собственный информированный источник.

Известно, что Кличко-старший прилетел рейсовым самолетом из Америки и сразу отправился к отоларингологу.

По данным издания, столичный градоначальник сейчас находится в Александровской клинической больнице. Именно там ему провели операцию. На момент прибытия в клинику мэр плохо себя чувствовал, у него была температура под 40.

Виталий Владимирович отменил все встречи из-за плохого самочувствия, - сообщил источник в окружении Кличко-старшего.

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Даты выписки градоначальника пока нет.

Напомним, Кличко спел песню про "тяжелый год". В это же время пользователи социальных сетей обсуждают деревянные подпорки под Шулявским мостом.

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