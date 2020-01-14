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Виталию Кличко сделали экстренную операцию в Киеве

Комментариев: 4
Операция состоялась после возвращения мэра Киева из США.
Виталий Кличко
Виталий Кличко
kyivcity.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко в экстренном порядке покинул США, где у него собственный дом в Калифорнии, и вернулся в Киев. Причиной этому стала невыносимая боль в ухе.

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Об этом сообщает Страна, ссылаясь на собственный информированный источник.

Известно, что Кличко-старший прилетел рейсовым самолетом из Америки и сразу отправился к отоларингологу.

По данным издания, столичный градоначальник сейчас находится в Александровской клинической больнице. Именно там ему провели операцию. На момент прибытия в клинику мэр плохо себя чувствовал, у него была температура под 40.

Виталий Владимирович отменил все встречи из-за плохого самочувствия, - сообщил источник в окружении Кличко-старшего.

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Даты выписки градоначальника пока нет.

Напомним, Кличко спел песню про "тяжелый год". В это же время пользователи социальных сетей обсуждают деревянные подпорки под Шулявским мостом.

 

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Теги: Кличко, мэр Киева, клиника, операция
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Комментариев (4)
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РАЗГЕЛЬДЯЙ    14.01.2020, 10:24
Оценка:  +20
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Виталя ты великий чемпион, но мер из тебя г.вно.
РАЗГЕЛЬДЯЙ    14.01.2020, 10:24
Оценка:  +20
РАЗГЕЛЬДЯЙ
По ушам настучали в боксе.
Бокс не проходит бесследно для организма.
толян04    14.01.2020, 10:11
Оценка:  -21
толян04
куринный мозг пересадили ,что б умнее казался))
Woodbrother    14.01.2020, 10:25
Оценка:  +15
Woodbrother
Кличко в совершенстве знает несколько языков. А вы сколько ? И у кого куриные мозги
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