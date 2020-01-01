Генпрокуратура расследует банкротство Николаевского судостроительного завода
В Генпрокуратуре осуществляется досудебное расследование по факту доведения до банкротства и незаконного завладения имуществом завода “Океан“. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора на своей странице в Telegram.
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Так, с целью сохранить имущество предприятия и предотвратить дальнейшие попытки его незаконного отчуждения судом Киева, 13 января, был наложен арест на весь комплекс завода “Океан“.
Также прокуратурой Украины принимаются меры, направленные на привлечение к уголовной ответственности всех лиц, участвовавших в противоправных действиях в отношении искусственного доведения до банкротства стратегического завода.
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Напомним, ранее Офис Генпрокурора проверит ГУИС на предмет законности использования госимущества.
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