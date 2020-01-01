Нет рынку земли!: В Киеве протестует Нацкорпус, аграрии и фермеры

В Киеве протестуют против рынка земли.

В Киеве активисты Национального корпуса протестуют против закона о рынке земли. Об этом сообщает Telegram-канал Национального корпуса.

Читай также: Какие реформы ждут украинскую экономику в 2020 году

Вместе с активистами Нацкорпуса протестуют фермеры и аграрии.

Участники акции протеста перекрыли движение в правительственном квартале в нескольких точках. Люди ложатся на дорогу, чтобы достучаться до власти, которая собирается распродать украинскую землю.

Фото с места событий Нацкорпус

Фото с места событий Нацкорпус

Фото с места событий Нацкорпус

Участники акции протеста принесли с собой баннеры с надписями: “Продажа земли - продажа будущего“, “Защитите фермеров“, “Нет продаже украинской земли“ и другие. Сообщается, что несколько протестующих уже задержали силовики. Детали задержания пока неизвестны.

Мы - против продажи земли в условиях войны, без проведения аудита и обещанного властью референдума! - сообщили в Нацкорпусе.

Читай также: Рынок земли: Эксперт назвал “плюсы“ и “минусы“ нового законопроекта

Telegram-канал PavlovskyNews сообщает, что протестующие перекрыли улицу Грушевского, которая ведет в правительственный квартал. Люди ходят по пешеходному переходу, таким образом, чтобы пропускать транспорт по несколько автомобилей. Также перекрыта и улица Шелковичная.

Фото с места событий Нацкорпус

Фото с места событий Нацкорпус

Фото с места событий Нацкорпус

К слову, сегодня парламент вероятно будет рассматривать закон о рынке земли.

Напомним, аграрии заявили о бессрочных акциях протеста. Все неравнодушные украинцы должны стать на защиту национальных интересов, считают в Объединенном штабе защиты украинской земли.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.