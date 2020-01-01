Власти Ирана арестовали "некоторых людей" виновных в крушении самолета МАУ

В Иране заявили об аресте "некоторых людей", которые причастны к авиакатастрофе украинского Boeing 737.

Во вторник, 14 января, представитель судебной системы Ирана Голамхоссейн Эсмаили сказал, что были арестованы “некоторые люди“ за их роль в авиакатастрофе украинского Boeing 737 в Иране. Об этом сообщает агентство Reuters.

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По словам Эсмаили, судебный орган Ирана арестовал “некоторых людей“ за их роль в крушении украинского самолета, который, по словам иранских властей, был случайно сбит иранской ракетой.

Больше от него подробностей не последовало.

Напомним, ранее ООН призвала Иран провести прозрачное и тщательное расследование крушения самолета МАУ в небе над Тегераном"

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