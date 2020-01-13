В момент крушения самолета МАУ над Тегераном был лайнер из Катара

Под угрозой был еще один самолет.

Во время ракетной атаки на самолет “Международных авиалиний Украины”, на борту которого находилось 176 человек, в небе над Тегераном находился еще один пассажирский лайнер.

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Об этом заявил заместитель председателя комитета по городскому строительству парламента Ирана Абу аль-Фадиль Мусави Беюки, передает РИА Новости.

Между тем, иранские диспетчеры смогли согласовать передвижение самолета катарских авиалиний с силами ПВО.

Им удалось скоординироваться, чтобы самолет пролетел как обычно, - сказал чиновник.

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Кроме того, Беюки отметил, что скорее всего пилоты лайнера катарских авиалиний увидели свет в небе, и заподозрив работу ПВО. Капитан воздушного судна сделал запрос диспетчерам, а те связались с ПВО Ирана, которые разрешили дальнейший полет экипажа.

Напомним, ООН выдвинула Ирану условие из-за крушения самолета МАУ. ООН призвала к прозрачному и тщательному расследованию.

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