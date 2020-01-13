В момент крушения самолета МАУ над Тегераном был лайнер из Катара
Во время ракетной атаки на самолет “Международных авиалиний Украины”, на борту которого находилось 176 человек, в небе над Тегераном находился еще один пассажирский лайнер.
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Об этом заявил заместитель председателя комитета по городскому строительству парламента Ирана Абу аль-Фадиль Мусави Беюки, передает РИА Новости.
Между тем, иранские диспетчеры смогли согласовать передвижение самолета катарских авиалиний с силами ПВО.
Им удалось скоординироваться, чтобы самолет пролетел как обычно, - сказал чиновник.
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Кроме того, Беюки отметил, что скорее всего пилоты лайнера катарских авиалиний увидели свет в небе, и заподозрив работу ПВО. Капитан воздушного судна сделал запрос диспетчерам, а те связались с ПВО Ирана, которые разрешили дальнейший полет экипажа.
Напомним, ООН выдвинула Ирану условие из-за крушения самолета МАУ. ООН призвала к прозрачному и тщательному расследованию.
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