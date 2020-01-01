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В Киеве оштрафовали мужчину, обозвавшего копов “мусорами” и геями

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Мужчину оштрафовали на 119 грн.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ГолосUA

Днепровский районный суд столицы оштрафовал мужчину, который около года назад под воздействием алкоголя оскорблял полицейских. 

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Текст постановления суда опубликован на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

В постановлении сказано, что 27 октября 2018 года мужчина, который является инвалидом ІІ группы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражался в адрес сотрудников полиции.

В частности восклицал: "Мусора п@расы", чем нарушил общественное спокойствие и гражданский порядок, - сказано в документе.

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Мужчина в суде признал свою вину. Его признали виновным в мелком хулиганстве и наложили штраф в размере 119 грн.

Напомним, в РФ школьник обматерил Путина и поплатился. Инцидент произошел в Курске.

 

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Теги: мусора, полицейские, штраф, хулиган
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