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Арахамия: Повышение зарплат нардепам до 100 тыс – фейк

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Информация о повышении заработной платы народным депутатам оказалась фейком.
Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия
Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия
facebook.com/sluganarodu

Лидер фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия заявил, что повышение зарплаты депутатов в 2,5 раза - это фейк. Об этом сообщил журналист Андрей Павловский у себя в Telegram-канале

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Единственное, что есть, это индексация по всему государственному сектору связана с повышением прожиточного минимума, но это всего несколько процентов, - заявил Арахамия.

Так, Арахамия сказал, что депутат зарабатывает 38-40 тыс грн, но в связи с не голосованием за правки, эта сумма ещё меньше.

Информацию о повышении зарплаты депутатам опроверг также спикер парламента Дмитрий Разумков. 

На пленарном заседании он заявил, что зарплата народных депутатов проиндексирована и увеличится примерно на 3000 грн.

Напомним ранее, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что депутаты уже с 1 января повысили себе зарплату и будут получать свыше 100 тыс грн

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Теги: Арахамия, Заплата, Нардепы, Рада, Украина
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