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Под Киевом мужчина вызвал копов и начал угрожать им револьвером

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Мужчину задержали за угрозы в отношении работников полиции.
Под Киевом мужчина вызвал копов и начал угрожать им револьвером
© npu.gov.ua
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Под Киевом мужчина вызвал копов и начал угрожать им револьвером
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Полицейские задержали жителя Белой Церкви на Киевщине, который сначала вызвал их, а потом стал угрожать правоохранителям пистолетом. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Так, житель города Белая Церковь обратился в полицию с сообщением о незаконном, по его мнению, ведении строительства. По указанному адресу прибыл экипаж тактико-оперативного реагирования батальона патрульной полиции.

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Однако заявитель начал разговаривать с патрульными, направив в их сторону оружие, после чего был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа местного отдела полиции. Полицейские изъяли у правонарушителя револьвер, патроны калибра и глушитель.

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По факту угрозы работникам полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Сейчас 44-летний злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения и избрании для него меры пресечения.

Напоминаем, пьяный коп пытался застрелиться из стартового пистолета в Запорожье. Сейчас медики борются за жизнь пострадавшего, а его коллеги проводят служебную проверку.

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Теги: полиция, оружие, Белая Церковь, Киевская область
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